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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 5 серый жесткий, №1 - Одесса (475949) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1525,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
1372,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1527,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
1372,60 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1372,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
1372,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
1351,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (1)
1372,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
1372,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
1540,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
1536,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
1529,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
1532,99 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 50-А
Всего: упаковка (1)
1462,00
Экономия: -295,60 грн
1166,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1531,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
1529,26 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-Б
Всего: упаковка (1)
1462,00
Экономия: -295,60 грн
1166,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (3)
1589,00
Экономия: -422,60 грн
1166,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
1521,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
1538,41 грн