Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 5 серый жесткий, №1 - Львов (475949) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
1529,00 грн
В других городах:
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
985,68
Экономия: -19,10 грн
966,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
1540,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
1523,31 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -422,60 грн
1166,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
1534,08 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 11-А
Всего: упаковка (1)
1443,41 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
1462,00
Экономия: -295,60 грн
1166,40 грн
Перша
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (1)
1451,89
Экономия: -8,56 грн
1443,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
1526,35 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
1030,33
Экономия: -0,76 грн
1029,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
1521,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
1542,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1320,48
Экономия: -6,46 грн
1314,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8
Всего: упаковка (1)
1526,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
1538,94 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
1445,38 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
1335,63
Экономия: -17,13 грн
1318,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
1530,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 12
Всего: упаковка (1)
1538,65 грн