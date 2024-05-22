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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 5 серый жесткий, №1 - Киев (475949) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
1533,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
1530,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1540,27 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -422,60 грн
1166,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1539,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1542,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
1521,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1542,07 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
1523,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
1536,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1525,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1531,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
1527,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
1534,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
1529,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
1525,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1524,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
1523,16 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
1528,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
1534,03 грн