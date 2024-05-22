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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 5 серый жесткий, №1 - Днепр (Днепропетровск) (475949) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -422,60 грн
1166,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1539,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1536,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
1537,24 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
1462,00
Экономия: -295,60 грн
1166,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
1531,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
1538,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1589,00
Экономия: -422,60 грн
1166,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
1533,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
1538,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
1521,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
1462,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-Б
Всего: упаковка (1)
1462,00
Экономия: -295,60 грн
1166,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
1525,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1531,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (1)
1531,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Глобино, ул. Виноградная, 11
Всего: упаковка (1)
1527,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Дружковка, ул. Соборная, 44
Всего: упаковка (1)
1532,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1523,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
1538,55 грн