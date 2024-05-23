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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2039, размер 5, серый двойной фиксации, №1 - Одесса (443973) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
1061,21
Экономия: -7,77 грн
1053,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (2)
1815,71
Экономия: -17,35 грн
1798,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1820,97 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
1289,33
Экономия: -2,42 грн
1286,91 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26
Всего: упаковка (1)
1510,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1458,25 грн
Житомирлики
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1532,11 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (2)
1919,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
2233,40 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
1418,57 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом