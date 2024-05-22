К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Социальная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 810,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дубно, ул. Галицкого Данила, 1 Всего: упаковка (1) 1818,36 Экономия: -20,98 грн 1797,38 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12 Всего: упаковка (1) 1057,46 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А Всего: упаковка (2) 1829,08 Экономия: -19,77 грн 1809,31 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Жолква, ул. Львовская, 76-А Всего: упаковка (1) 1286,88 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 26 Всего: упаковка (1) 1510,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ужгород, ул. Капушанская, 15-А Всего: упаковка (1) 1458,25 грн Забронировать

Житомирлики Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Житомир, ул. Киевская, 47 Всего: упаковка (1) 1532,11 грн

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Здолбунов, ул. Школьная, 27 Всего: упаковка (1) 1498,27 грн

Ровнолики Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Дубно, ул. Галицкого Данила, 18 Всего: упаковка (1) 1498,27 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Горохов, ул. Торговая, 5 Всего: упаковка (1) 1509,55 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И Всего: упаковка (1) 1509,55 грн

Волыньфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ковель, бульв. Леси Украинки, 1 Всего: упаковка (1) 1418,57 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Сокольники, ул. Стрыйская, 20 Всего: упаковка (2) 1919,00 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Щирецкая, 36 Всего: упаковка (1) 2233,40 грн

Эко аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Самбор, ул. Валовая, 56-А Всего: упаковка (1) 1498,27 грн