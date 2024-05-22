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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2039, размер 1, серый двойной фиксации, №1 - Львов (429317) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
1763,55 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 48 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
1495,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1510,35 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
2093,60 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1458,25 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (1)
2000,00
Экономия: -384,90 грн
1615,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (1)
1919,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1455,59 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1453,24 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
1650,80 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 28
Всего: упаковка (1)
850,89 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
Всего: упаковка (1)
1455,59 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Житомирлики
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1477,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом