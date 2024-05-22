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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 4, серый жесткий, №1 - Днепр (Днепропетровск) (428000) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1542,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1541,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
1529,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
1523,19 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1589,00
Экономия: -334,50 грн
1254,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -334,50 грн
1254,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
1521,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
1531,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
1462,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -334,50 грн
1254,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
1534,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1523,67 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Бойко Вадима, 4
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -334,50 грн
1254,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (1)
1528,45 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
1521,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1536,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
1537,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1539,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
1535,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1542,33 грн