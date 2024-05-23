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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 1, серый жесткий, №1 - Запорожье (427998) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
1522,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1533,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (1)
798,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1537,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
1526,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
1521,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1523,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1524,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
1537,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
1554,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
1531,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1522,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
1537,86 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
694,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 54-А
Всего: упаковка (1)
1532,46 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1529,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 23 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1529,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1522,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
1529,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
1539,45 грн