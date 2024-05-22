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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2039, размер 2, серый двойной фиксации, №1 - Харьков (427608) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1302,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1818,58 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
1825,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
1763,39 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
1495,41 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1532,11 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1453,24 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 35
Всего: упаковка (1)
1064,74 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
1709,80 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
1198,47 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (2)
2156,40 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом