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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2039, размер 3, серый двойной фиксации, №1 - Львов (423425) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1510,35 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
2233,40 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
1522,62
Экономия: -14,50 грн
1508,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
1164,90
Экономия: -1,21 грн
1163,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1825,82
Экономия: -19,56 грн
1806,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
1823,68
Экономия: -16,21 грн
1807,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
1516,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
1191,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (2)
1919,00 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 30
Всего: упаковка (1)
1265,80 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
1429,25 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
1475,71 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
1709,80 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ратно, ул. Центральная, 34
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн