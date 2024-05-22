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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2039, размер 3, серый двойной фиксации, №1 - Днепр (Днепропетровск) (423425) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 13:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
1191,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1809,06
Экономия: -11,09 грн
1797,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, пл. Рынок, 21
Всего: упаковка (1)
1535,84
Экономия: -27,91 грн
1507,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
1830,84
Экономия: -19,04 грн
1811,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
1165,18 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 20:30
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
1532,87
Экономия: -16,62 грн
1516,25 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Мукачево, ул. Духновича Александра, 2
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1686,20 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
1477,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
1709,80 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
1498,27 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 7-Г
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
Всего: упаковка (1)
1509,55 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
1429,25 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Сокальская, 30
Всего: упаковка (1)
1265,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Сокольники, ул. Стрыйская, 20
Всего: упаковка (2)
1919,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
2233,40 грн