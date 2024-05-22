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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 3, серый жесткий, №1 - Днепр (Днепропетровск) (418139) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1552,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1553,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
1554,81 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (2)
1462,00
Экономия: -238,20 грн
1223,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
1558,09 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (3)
1589,00
Экономия: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Покровское, ул. Центральная, 17
Всего: упаковка (2)
1589,00
Экономия: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (1)
1462,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Александрия, ул. Ярмарочная, 44
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
1555,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1562,65 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Бойко Вадима, 4
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -365,20 грн
1223,80 грн
Аптека ваш консультант
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
1555,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1550,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
1558,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1550,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
1556,49 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (1)
1553,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
1558,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
1561,35 грн