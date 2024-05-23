Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 2, серый жесткий, №1 - Одесса (418138) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
1372,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1564,23 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1531,35 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (2)
1372,60 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1351,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
1372,60 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1372,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (1)
1351,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
1386,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (3)
1525,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
1522,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
1533,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
1538,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1529,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1523,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
Всего: упаковка (1)
1539,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
1537,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
1525,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
1538,76 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
1515,90 грн