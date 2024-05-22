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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 2, серый жесткий, №1 - Львов (418138) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
1529,99 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
1201,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
1774,30 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
1148,92
Экономия: -4,68 грн
1144,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
1529,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
1528,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
Всего: упаковка (1)
1454,51 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
1462,00
Экономия: -332,60 грн
1129,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
1542,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (2)
1449,37
Экономия: -12,33 грн
1437,04 грн
Перша
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (1)
1437,66
Экономия: -7,41 грн
1430,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
1525,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1454,37
Экономия: -14,95 грн
1439,42 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Всего: упаковка (1)
1589,00
Экономия: -459,60 грн
1129,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (1)
1526,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
1447,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
1541,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (1)
1444,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
1531,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
1442,24
Экономия: -15,53 грн
1426,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8
Всего: упаковка (1)
1522,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
1525,40 грн