Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи поддерживающиеБАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 2030, размер 2, серый жесткий, №1 - Харьков (418138) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1531,76 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1524,73 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1539,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1537,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1524,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
1541,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
1537,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
1526,17 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
1535,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
1525,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
1521,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1561,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
1532,53 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 140-А
Всего: упаковка (2)
1536,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
1539,25 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
1530,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1534,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
1539,93 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 18:30
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (1)
1530,65 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1540,62 грн