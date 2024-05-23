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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 4 (210) шерстяной, №1 - Одесса (106400) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
692,30
Экономия: -86,77 грн
605,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
594,33
Экономия: -36,56 грн
557,77 грн
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
552,00 грн
Алина
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (1)
552,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
403,48
Экономия: -23,81 грн
379,67 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
552,00 грн
Вузовская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
552,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
599,78
Экономия: -76,44 грн
523,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
645,29
Экономия: -87,15 грн
558,14 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
552,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
402,49
Экономия: -22,82 грн
379,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (1)
634,89
Экономия: -100,61 грн
534,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
451,76
Экономия: -15,15 грн
436,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
591,34
Экономия: -68,00 грн
523,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
495,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
495,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
495,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
495,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
495,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
495,70 грн