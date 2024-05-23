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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ размер 1 (210) шерстяной, №1 - Запорожье (106397) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
596,39
Экономия: -95,43 грн
500,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
608,84
Экономия: -68,04 грн
540,80 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
648,35
Экономия: -62,05 грн
586,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
634,83
Экономия: -48,53 грн
586,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
636,72
Экономия: -81,02 грн
555,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
595,13
Экономия: -47,69 грн
547,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (1)
604,94
Экономия: -103,98 грн
500,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
638,13
Экономия: -43,27 грн
594,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
647,74
Экономия: -77,36 грн
570,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
597,37
Экономия: -86,65 грн
510,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
593,52
Экономия: -35,75 грн
557,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
640,70
Экономия: -45,84 грн
594,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
588,31
Экономия: -25,01 грн
563,30 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом