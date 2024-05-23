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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ (ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ТЯЖЕСТЕЙ) размер 5 (216), №1 - Одесса (106367) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1428,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1422,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1426,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
1426,28 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
1431,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
1439,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
1423,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
1427,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1434,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1425,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1423,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (1)
1435,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
Всего: упаковка (1)
1421,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1440,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1434,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1421,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
1436,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
1429,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
1421,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1432,88 грн