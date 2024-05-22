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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ (ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ТЯЖЕСТЕЙ) размер 4 (216), №1 - Киев (106366) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
1433,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1432,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1420,90 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Филатова Академика, 26-А
Всего: упаковка (1)
1422,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (1)
1440,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
1424,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
1437,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1425,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Всего: упаковка (1)
1425,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
1434,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1430,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1435,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
Всего: упаковка (1)
1427,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1431,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1431,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
1422,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белозерка, пер. Торговый, 18-А
Всего: упаковка (1)
1439,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
1422,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1432,20 грн
Ирфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
810,00 грн