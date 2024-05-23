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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ (ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ТЯЖЕСТЕЙ) размер 2 (216), №1 - Запорожье (106364) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1424,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1424,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Пивденное, ул. Центральная, 59/44
Всего: упаковка (1)
1435,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1436,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
1424,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1365,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1435,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1436,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1433,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 51/1
Всего: упаковка (1)
1433,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1440,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
1431,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
Всего: упаковка (1)
1428,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
1433,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 42
Всего: упаковка (1)
1436,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
1427,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
1431,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
1435,87 грн
Ирфарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
1100,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом