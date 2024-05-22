БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2028, размер 4 серый торакальный мужской, №1 - Харьков (793118) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Свит здоровья зжс
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
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