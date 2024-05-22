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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2028, размер 2 серый торакальный мужской, №1 - Киев (734276) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
1238,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166
Всего: упаковка (1)
1244,01 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1236,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1233,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 35 мин
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: упаковка (2)
1240,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
1228,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
1239,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
1230,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 05 мин
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
Всего: упаковка (3)
1232,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
1245,07 грн
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