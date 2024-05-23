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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, бежевый пористый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Одесса (458432) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
367,93
Экономия: -18,29 грн
349,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
624,41
Экономия: -38,40 грн
586,01 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
635,69
Экономия: -85,85 грн
549,84 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
621,28
Экономия: -71,44 грн
549,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (1)
637,62
Экономия: -34,73 грн
602,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
651,72
Экономия: -95,76 грн
555,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
543,19
Экономия: -18,93 грн
524,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
627,61
Экономия: -91,04 грн
536,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
635,85
Экономия: -84,81 грн
551,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
596,71
Экономия: -21,96 грн
574,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
Всего: упаковка (1)
636,71
Экономия: -79,64 грн
557,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
639,42
Экономия: -41,64 грн
597,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (1)
624,17
Экономия: -83,98 грн
540,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
635,60
Экономия: -43,35 грн
592,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
638,70
Экономия: -61,13 грн
577,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
605,51
Экономия: -39,51 грн
566,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 10
Всего: упаковка (1)
642,06
Экономия: -105,16 грн
536,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
544,08
Экономия: -50,75 грн
493,33 грн