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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, бежевый пористый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Львов (458432) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
635,97
Экономия: -82,47 грн
553,50 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
626,76
Экономия: -35,32 грн
591,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
651,65
Экономия: -67,40 грн
584,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
409,80
Экономия: -18,51 грн
391,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
624,40
Экономия: -32,97 грн
591,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
581,17
Экономия: -26,51 грн
554,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 28-А
Всего: упаковка (1)
596,89
Экономия: -51,11 грн
545,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
621,69
Экономия: -48,95 грн
572,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
640,52
Экономия: -48,27 грн
592,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (1)
634,74
Экономия: -45,57 грн
589,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
644,07
Экономия: -52,63 грн
591,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
Всего: упаковка (1)
643,83
Экономия: -55,41 грн
588,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
633,70
Экономия: -46,99 грн
586,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (1)
653,87
Экономия: -69,62 грн
584,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
637,32
Экономия: -64,57 грн
572,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (1)
641,88
Экономия: -60,70 грн
581,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Черновцы, ул. Героев Майдана, 27
Всего: упаковка (1)
644,89
Экономия: -52,64 грн
592,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
418,87
Экономия: -19,98 грн
398,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
637,45
Экономия: -87,02 грн
550,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
605,12
Экономия: -76,83 грн
528,29 грн