Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, бежевый пористый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Киев (458432) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
495,46
Экономия: -19,10 грн
476,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
630,20
Экономия: -90,01 грн
540,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
636,47
Экономия: -110,15 грн
526,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (1)
486,00
Экономия: -26,47 грн
459,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
642,20
Экономия: -39,31 грн
602,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
636,96
Экономия: -50,25 грн
586,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (1)
426,77
Экономия: -27,88 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
Всего: упаковка (1)
625,38
Экономия: -99,06 грн
526,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
414,89
Экономия: -16,00 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
630,02
Экономия: -72,95 грн
557,07 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
641,78
Экономия: -38,89 грн
602,89 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
643,54
Экономия: -56,83 грн
586,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Всего: упаковка (1)
637,68
Экономия: -57,10 грн
580,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
636,09
Экономия: -38,31 грн
597,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Ярмарочная, 8-А
Всего: упаковка (1)
633,88
Экономия: -84,04 грн
549,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
Всего: упаковка (1)
649,01
Экономия: -83,21 грн
565,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
639,85
Экономия: -85,19 грн
554,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (1)
603,53
Экономия: -37,53 грн
566,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
578,84
Экономия: -60,96 грн
517,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
643,04
Экономия: -54,62 грн
588,42 грн