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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, бежевый пористый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Харьков (458432) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
411,05
Экономия: -19,76 грн
391,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
640,39
Экономия: -114,07 грн
526,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
641,47
Экономия: -86,81 грн
554,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
624,47
Экономия: -86,69 грн
537,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
634,06
Экономия: -89,05 грн
545,01 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
640,09
Экономия: -59,51 грн
580,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (1)
646,07
Экономия: -51,24 грн
594,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
415,55
Экономия: -24,26 грн
391,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
408,35
Экономия: -17,06 грн
391,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
Всего: упаковка (1)
643,47
Экономия: -45,69 грн
597,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
646,30
Экономия: -59,59 грн
586,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (2)
636,71
Экономия: -99,81 грн
536,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
642,31
Экономия: -78,97 грн
563,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Миргород, ул. Гоголя, 139
Всего: упаковка (1)
639,30
Экономия: -50,01 грн
589,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
636,77
Экономия: -110,45 грн
526,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
638,43
Экономия: -57,25 грн
581,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ромны, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
641,08
Экономия: -67,90 грн
573,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
Всего: упаковка (1)
639,61
Экономия: -59,03 грн
580,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 74
Всего: упаковка (1)
639,36
Экономия: -58,78 грн
580,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 65
Всего: упаковка (1)
378,06
Экономия: -22,51 грн
355,55 грн