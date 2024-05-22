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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, №1 - Львов (408678) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
179,00
Экономия: -8,00 грн
171,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (2)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
227,90
Экономия: -66,84 грн
161,06 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
206,00
Экономия: -35,00 грн
171,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
196,00
Экономия: -25,00 грн
171,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
196,00
Экономия: -25,00 грн
171,00 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
Всего: упаковка (3)
174,65 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 13
Всего: упаковка (1)
155,95 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 10
Всего: упаковка (1)
166,19 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Козин, ул. Берестецкая, 124
Всего: упаковка (1)
182,08 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Луцкая, 2
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Ровно-медфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Демидовка, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:30
Луцк, ул. Тимирязева, 1
Всего: упаковка (2)
196,00 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 18
Всего: упаковка (1)
166,19 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:15
Луцк, ул. Кравчука, 38
Всего: упаковка (1)
163,37 грн