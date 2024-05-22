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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, №1 - Днепр (Днепропетровск) (408678) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
206,00
Экономия: -35,00 грн
171,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
196,00
Экономия: -25,00 грн
171,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
196,00
Экономия: -25,00 грн
171,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (2)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
227,90
Экономия: -66,84 грн
161,06 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
243,10
Экономия: -61,63 грн
181,47 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (2)
248,65 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
218,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Кропивницкий, ул. Ялтинская, 1
Всего: упаковка (3)
309,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Кропивницкий, ул. Журливой О., 1
Всего: упаковка (8)
309,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Корец, пл. Киевская, 11
Всего: упаковка (1)
167,79 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Волочиск, ул. Независимости, 56
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Ровно-медфарм
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Открыто Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 17:00
Сарны, ул. Ярослава Мудрого, 3
Всего: упаковка (1)
174,65 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
171,00 грн