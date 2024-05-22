Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 1, №1 - Харьков (408677) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
157,34 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
227,90
Экономия: -66,84 грн
161,06 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (2)
227,90
Экономия: -46,43 грн
181,47 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
240,00
Экономия: -58,53 грн
181,47 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -60,55 грн
147,45 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом