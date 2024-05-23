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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4, бежевый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Одесса (389355) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
373,44
Экономия: -23,35 грн
350,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
636,96
Экономия: -39,18 грн
597,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
421,03
Экономия: -22,14 грн
398,89 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Литературная, 1
Всего: упаковка (1)
559,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (1)
507,80
Экономия: -31,44 грн
476,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
628,45
Экономия: -42,44 грн
586,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
635,69
Экономия: -85,85 грн
549,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
623,75
Экономия: -71,50 грн
552,25 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
Всего: упаковка (1)
592,25 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: упаковка (2)
638,00
Экономия: -101,10 грн
536,90 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
554,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
623,81
Экономия: -51,06 грн
572,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (1)
637,62
Экономия: -34,73 грн
602,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
Всего: упаковка (1)
624,05
Экономия: -21,16 грн
602,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
637,20
Экономия: -76,32 грн
560,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
628,09
Экономия: -52,93 грн
575,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
420,99
Экономия: -22,10 грн
398,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
627,61
Экономия: -91,04 грн
536,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
635,85
Экономия: -84,81 грн
551,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
635,14
Экономия: -52,15 грн
582,99 грн