Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4, бежевый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Львов (389355) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
412,89
Экономия: -14,00 грн
398,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
650,98
Экономия: -58,73 грн
592,25 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
644,15
Экономия: -88,19 грн
555,96 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
415,76
Экономия: -16,87 грн
398,89 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
626,22
Экономия: -45,64 грн
580,58 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
639,29
Экономия: -44,58 грн
594,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
414,69
Экономия: -15,80 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
647,72
Экономия: -49,94 грн
597,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
546,12
Экономия: -57,51 грн
488,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (1)
576,18
Экономия: -21,52 грн
554,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-А
Всего: упаковка (1)
638,12
Экономия: -37,88 грн
600,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
644,09
Экономия: -49,38 грн
594,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
473,04
Экономия: -14,31 грн
458,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (1)
583,96
Экономия: -17,56 грн
566,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 28-А
Всего: упаковка (1)
596,89
Экономия: -51,11 грн
545,78 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
640,66
Экономия: -48,29 грн
592,37 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
635,36
Экономия: -48,65 грн
586,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
Всего: упаковка (1)
418,12
Экономия: -19,23 грн
398,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
621,22
Экономия: -46,06 грн
575,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
Всего: упаковка (1)
643,78
Экономия: -54,61 грн
589,17 грн