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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4, бежевый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Киев (389355) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
628,09
Экономия: -87,90 грн
540,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
555,09
Экономия: -30,83 грн
524,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (1)
409,80
Экономия: -18,51 грн
391,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
424,34
Экономия: -25,45 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
626,58
Экономия: -91,21 грн
535,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
623,69
Экономия: -81,09 грн
542,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (1)
422,19
Экономия: -23,30 грн
398,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (1)
640,27
Экономия: -37,38 грн
602,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
644,31
Экономия: -61,32 грн
582,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (1)
640,33
Экономия: -78,44 грн
561,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
633,82
Экономия: -96,92 грн
536,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (1)
624,53
Экономия: -69,87 грн
554,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
Всего: упаковка (1)
434,40
Экономия: -20,17 грн
414,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 6-А
Всего: упаковка (1)
621,94
Экономия: -46,78 грн
575,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
371,44
Экономия: -15,89 грн
355,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (2)
425,74
Экономия: -26,85 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
412,42
Экономия: -21,13 грн
391,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
644,67
Экономия: -82,78 грн
561,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
631,23
Экономия: -81,39 грн
549,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (1)
627,55
Экономия: -54,80 грн
572,75 грн