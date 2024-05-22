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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4, бежевый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Харьков (389355) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
633,34
Экономия: -90,74 грн
542,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
640,39
Экономия: -114,07 грн
526,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
657,23
Экономия: -101,13 грн
556,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
632,43
Экономия: -61,49 грн
570,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
413,09
Экономия: -14,20 грн
398,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (2)
420,03
Экономия: -21,14 грн
398,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
411,49
Экономия: -12,60 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
416,33
Экономия: -25,04 грн
391,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
622,12
Экономия: -104,24 грн
517,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
646,37
Экономия: -57,20 грн
589,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
638,64
Экономия: -79,16 грн
559,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
411,52
Экономия: -20,23 грн
391,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
411,02
Экономия: -12,13 грн
398,89 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
637,74
Экономия: -60,17 грн
577,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
512,33
Экономия: -26,57 грн
485,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
644,25
Экономия: -54,94 грн
589,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
640,09
Экономия: -59,51 грн
580,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
624,23
Экономия: -49,07 грн
575,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
631,95
Экономия: -54,38 грн
577,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
636,22
Экономия: -79,03 грн
557,19 грн