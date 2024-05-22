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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4, бежевый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Днепр (Днепропетровск) (389355) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
649,69
Экономия: -88,81 грн
560,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
639,80
Экономия: -88,64 грн
551,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
649,56
Экономия: -112,66 грн
536,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
423,26
Экономия: -24,37 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
634,96
Экономия: -62,21 грн
572,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
487,91
Экономия: -29,18 грн
458,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
639,91
Экономия: -47,66 грн
592,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
653,87
Экономия: -107,75 грн
546,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
426,05
Экономия: -27,16 грн
398,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
413,45
Экономия: -14,56 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
649,93
Экономия: -55,22 грн
594,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
639,06
Экономия: -56,07 грн
582,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
644,03
Экономия: -92,99 грн
551,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
410,94
Экономия: -12,05 грн
398,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
652,08
Экономия: -81,36 грн
570,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
644,64
Экономия: -68,38 грн
576,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
636,41
Экономия: -50,40 грн
586,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
632,25
Экономия: -87,24 грн
545,01 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
416,48
Экономия: -17,59 грн
398,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
414,09
Экономия: -15,20 грн
398,89 грн