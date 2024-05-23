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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 3 (150-П) пористый, бежевый, №1 - Одесса (174302) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Литературная, 1
Всего: упаковка (1)
559,80 грн
Ангелика
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
554,70 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
554,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
470,00
Экономия: -14,10 грн
455,90 грн
Ирфарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (2)
563,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом