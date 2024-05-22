К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76 Всего: упаковка (1) 470,00 Экономия: -14,10 грн 455,90 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Литературная, 1 Всего: упаковка (1) 559,80 грн Забронировать

Ангелика Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 114/1 Всего: упаковка (1) 554,70 грн Забронировать

Черноморская Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черноморск, ул. Александрийская, 17-А Всего: упаковка (1) 554,70 грн Забронировать

Ирфарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коростышев, ул. Шевченко, 40 Всего: упаковка (2) 563,00 грн