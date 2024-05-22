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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 7 (150), №1 - Харьков (108887) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
453,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
475,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (2)
661,20
Экономия: -98,00 грн
563,20 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом