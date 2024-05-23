Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 1 (150), №1 - Одесса (108886) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовцы, ул. Центральная, 99-А
Всего: упаковка (1)
504,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (1)
400,00
Экономия: -59,20 грн
340,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -80,31 грн
243,68 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (1)
366,00 грн
Милосердие
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
262,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом