Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 7 (150) белый, №1 - Киев (108807) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
638,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
643,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
636,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
637,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
636,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
639,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
Всего: упаковка (1)
640,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
641,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
644,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 27
Всего: упаковка (1)
642,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
Всего: упаковка (1)
640,33 грн
Рецепты здоровья
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
438,00 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
642,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Алиевой З., 61
Всего: упаковка (1)
639,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
Всего: упаковка (1)
643,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ворзель, ул. Курортная, 62
Всего: упаковка (1)
644,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
638,71 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 63
Всего: упаковка (1)
638,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 141/2
Всего: упаковка (1)
641,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Иванков, ул. Киевская, 30-А
Всего: упаковка (1)
640,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Узин, ул. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
637,50 грн