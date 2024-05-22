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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 7 (150) белый, №1 - Харьков (108807) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
636,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
640,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
638,87 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
639,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
644,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
636,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
640,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
638,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
637,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (2)
644,72 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
635,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Амурский, 1
Всего: упаковка (1)
644,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (2)
636,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (2)
635,83 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 27
Всего: упаковка (1)
640,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
Всего: упаковка (1)
640,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
642,01 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
638,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
644,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 28-А
Всего: упаковка (1)
642,08 грн