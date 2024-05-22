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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 6 (150) белый, №1 - Харьков (108796) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
643,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
638,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
642,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
640,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
640,14 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (4)
565,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (1)
525,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Решетиловка, ул. Старокиевская, 8
Всего: упаковка (1)
639,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
642,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
643,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
636,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
643,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
635,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
642,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
637,59 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
511,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 4
Всего: упаковка (1)
470,90 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Боярка, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (1)
511,90 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Бродовская, 5
Всего: упаковка (1)
505,00 грн