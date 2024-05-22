Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 6 (150) бежевый, №1 - Львов (108784) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
459,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
539,95
Экономия: -53,52 грн
486,43 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
459,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
535,28
Экономия: -26,99 грн
508,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
523,20
Экономия: -58,09 грн
465,11 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 56 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 26 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
459,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
570,95
Экономия: -61,02 грн
509,93 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
459,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
538,99
Экономия: -45,45 грн
493,54 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 19:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
459,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
459,80 грн