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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 6 (150) бежевый, №1 - Киев (108784) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 255 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
459,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
638,31 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
459,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
639,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
459,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
641,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
638,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
643,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
277,28
Экономия: -8,52 грн
268,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
538,12
Экономия: -94,85 грн
443,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
459,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
532,18
Экономия: -69,10 грн
463,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
526,65
Экономия: -83,38 грн
443,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
459,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
459,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
459,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (2)
661,20
Экономия: -98,00 грн
563,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
459,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
562,49
Экономия: -76,95 грн
485,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
568,45
Экономия: -65,57 грн
502,88 грн