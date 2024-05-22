Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи послеоперационныеБАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 6 (150) бежевый, №1 - Харьков (108784) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
535,84
Экономия: -60,07 грн
475,77 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
636,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
638,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
638,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
567,33
Экономия: -62,56 грн
504,77 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
641,49 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
640,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
459,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
638,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
459,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
636,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
533,40
Экономия: -78,45 грн
454,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
640,11 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
643,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
637,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
641,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
643,23 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
640,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
643,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
575,29
Экономия: -102,47 грн
472,82 грн