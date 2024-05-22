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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 4 (150) бежевый, №1 - Харьков (108399) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеке
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
638,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
535,84
Экономия: -60,07 грн
475,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
643,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
642,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
636,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
531,88
Экономия: -58,65 грн
473,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
643,88 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
644,11 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
642,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
639,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
648,69 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
638,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
637,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
641,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
641,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
636,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
636,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
640,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
569,27
Экономия: -83,73 грн
485,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
636,02 грн