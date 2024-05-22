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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2 (150) бежевый, №1 - Харьков (108397) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
535,84
Экономия: -60,07 грн
475,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
567,33
Экономия: -62,56 грн
504,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
394,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
723,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
394,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
533,40
Экономия: -78,45 грн
454,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
727,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
723,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
721,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
539,34
Экономия: -96,07 грн
443,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
567,64
Экономия: -84,27 грн
483,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
727,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
394,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
475,58
Экономия: -32,31 грн
443,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
559,80
Экономия: -59,36 грн
500,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
535,53
Экономия: -59,76 грн
475,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
394,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
394,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (2)
342,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
394,90 грн