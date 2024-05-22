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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2 (150) бежевый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (108397) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
354,90
Экономия: -18,95 грн
335,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
394,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
408,47
Экономия: -22,14 грн
386,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
727,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
575,61
Экономия: -67,85 грн
507,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
530,96
Экономия: -87,69 грн
443,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
394,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
561,76
Экономия: -76,48 грн
485,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
562,49
Экономия: -76,95 грн
485,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
529,44
Экономия: -51,64 грн
477,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
537,31
Экономия: -64,08 грн
473,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
394,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
563,06
Экономия: -55,57 грн
507,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
394,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
536,30
Экономия: -93,03 грн
443,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
569,48
Экономия: -57,38 грн
512,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
529,54
Экономия: -70,52 грн
459,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
573,44
Экономия: -58,63 грн
514,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
568,56
Экономия: -46,71 грн
521,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
534,77
Экономия: -52,40 грн
482,37 грн