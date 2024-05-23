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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 1 (150) бежевый, №1 - Одесса (108396) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
562,87
Экономия: -57,82 грн
505,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
535,38
Экономия: -73,32 грн
462,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
277,79
Экономия: -8,95 грн
268,84 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
Всего: упаковка (1)
401,61
Экономия: -22,63 грн
378,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Рени, ул. Вознесенская, 169
Всего: упаковка (1)
534,77
Экономия: -50,37 грн
484,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (1)
567,97
Экономия: -58,04 грн
509,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
560,54
Экономия: -55,49 грн
505,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
526,19
Экономия: -52,96 грн
473,23 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
535,94
Экономия: -44,94 грн
491,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
532,89
Экономия: -59,66 грн
473,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
529,44
Экономия: -35,90 грн
493,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
537,26
Экономия: -48,29 грн
488,97 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
487,00
Экономия: -78,00 грн
409,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
561,84
Экономия: -42,70 грн
519,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
574,14
Экономия: -62,04 грн
512,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (2)
558,43
Экономия: -59,88 грн
498,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
534,32
Экономия: -97,65 грн
436,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
525,28
Экономия: -68,30 грн
456,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (2)
537,87
Экономия: -74,79 грн
463,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
574,47
Экономия: -71,59 грн
502,88 грн