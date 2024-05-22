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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 3 (150) белый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (108393) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
640,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
637,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
637,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
638,08 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
639,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-И
Всего: упаковка (1)
639,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
637,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
642,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
636,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: упаковка (1)
637,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
642,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
639,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Петрово, ул. Центральная, 31
Всего: упаковка (1)
644,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 31/1
Всего: упаковка (1)
638,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
638,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
640,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 19:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (1)
636,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (2)
644,62 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
639,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
640,38 грн